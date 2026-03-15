「ファーム・西地区、広島０−２阪神」（１５日、由宇球場）阪神は広島に完封勝利した。先発の伊原は６回６安打無失点。７奪三振を奪う好投を見せた。その後は石黒、椎葉とつないだ。打線は谷端の犠飛で先制し、九回にも梅野の内野ゴロの間に追加点を挙げた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−伊原は安打を浴びる場面はあったが、無失点に抑えた。「ちょっと決め球が高かったりもしたけど、でも６回しっかり粘って