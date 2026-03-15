東京・上野の路上で香港に運ぶ予定だった現金約４億２３００万円が奪われた事件で、警視庁は１４日、いずれも住所不詳で山口組系暴力団幹部の狩野仁琉（じんりゅう）（２１）、職業不詳小池恒児（こうじ）（４７）両容疑者ら男７人を事後強盗容疑で逮捕した。狩野、小池両容疑者が指示役で、現金が運搬される情報を事前に得て襲撃したとみて調べている。羽田や香港関連捜査他に逮捕されたのは、いずれも職業不詳で、住吉会系