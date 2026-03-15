[3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]「第8回J-VILLAGE CUP U-18」(福島・Jヴィレッジ)は15日、予選最終戦を行い、U-18日本代表が神村学園高(鹿児島)に2-0で勝利。3戦全勝、得失点差プラス7のU-18日本代表は勝ち点、得失点差、総得点で並んだU-17日本高校選抜とともに予選1位となり、16日の決勝で対戦することが決まった。U-18日本代表は前日の鹿島ユース戦(○4-1)から先発8人を変更。3