日本代表MF三笘薫の復帰が近づいているようだ。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は14日のサンダーランド戦後、三笘のコンディションを明かした。地元メディア『Sussex World』が伝えた。三笘は4日のアーセナル戦で足首を痛め、今節のサンダーランド戦を欠場。アーセナル戦後には保護用ブーツを着用し、松葉杖をついて歩く姿も確認されていた。しかし検査の結果、大きな問題は見つからなかったという。ヒュルツェ