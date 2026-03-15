WBC日本-ベネズエラ戦で阪神タイガース所属の佐藤輝明（27）と森下翔太（25）が4打点を上げた際に、SNSにああふれた反応が話題になっている。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 ベネズエラ戦では佐藤が3回に同点ヒット、負傷した鈴木誠也（31）の代わりに出場した森下が3ランホームランを放ち、一時逆転