15日（日）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の奈良ドリーマーズは、セッターの阿羅田忠勝（25）と武田恭輔（24）、アウトサイドヒッターの川村幸司（29）が今シーズンをもって現役引退することを、クラブ公式サイトで発表した。 広島県出身の阿羅田は大阪商業大学を卒業後、2022年に奈良へ内定。在籍4年目となった今シーズンはここまで、Vリーグ男子のレギュラ