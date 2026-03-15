23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹前監督（64）が15日、テレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演し、準々決勝敗退に終わった今大会の侍ジャパン大谷翔平投手（31）について語った。連覇を目指したチームは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷の同点ソロが飛び出すなど、一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の