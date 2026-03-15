◇オープン戦日本ハム1―8巨人（2026年3月15日東京D）日本ハム先発・有原航平は5回1/3を6安打5失点。7三振を奪った一方で2本塁打を浴びた。大リーグ、ソフトバンクを経て6年ぶりに古巣に復帰。8日のロッテ戦も2回2/3を投げて2失点で、これで防御率は7・88。「優勝請負人」として期待される右腕は「イニングが進むにつれて失投が多くなった。開幕も近づくので（次は）内容と結果、両方を出したい。真っすぐ系を上げてい