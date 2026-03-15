アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場第一体育館」に登場した。それぞれが愛らしいパフォーマンスでファンをとりこにした。ＣＡＮＤＹＴＵＮＥは「ＨＡＰＰＹＢＯＵＮＣＥＢＩＲＴＨＤＡＹ」を披露。福山梨乃は「私たちごとではありますが、昨日デビュー３周年を迎えました。いっぱいおめでとう聞こえましたありが