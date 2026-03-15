子どもたちと交流する横浜ＤｅＮＡの（左から）山崎、佐野、林＝横浜（球団提供）横浜ＤｅＮＡは社会貢献活動プロジェクト「ＢＡＹＢＬＵＥＢＡＴＯＮＰＲＯＪＥＣＴ」を始動させた。屋外の座席では観戦が難しい人を招待したり、福祉施設などに訪問したりするのが主な活動。第１弾として、１４日のオープン戦に視覚や聴覚が過敏な子どもや児童福祉施設などを利用する子どもらを招待した。大きな音や強い光を避けることの