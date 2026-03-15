大相撲の元大関若嶋津（本名・日高六男さん）が１５日、肺炎のため千葉県内の病院で死去した。６９歳だった。現役時代は「南海の黒豹」のニックネームで人気を博し、２度の優勝を達成。当時のアイドル歌手だった高田みづえさんと結婚したことでも世間の注目を集めた。昭和の大相撲史に名を刻んだ人気力士が、この世を去った。現役時代は浅黒く精かんな顔つきと俊敏な動きから「南海の黒豹」のニックネームで人気を博した。身長