ボクシングトリプル世界戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）に、格闘技団体「ＯＮＥ」のアトム級ムエタイ世界王者・吉成名高（２５）が来場し、リングサイドから?レジェンドの一戦?を見守った。同興行のメインでは、ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級４位・増田陸（帝拳）が、元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（フィリピン）に８ラウンドＴＫＯ勝利を収めた。大会後取材に応じた吉成は、観戦に訪れた経緯を「