中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月15日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は14日、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が同日開かれた台湾地区指導者直接選挙30周年に関連するシンポジウムで「台湾独立」謬論（びゅうろん）を吹聴したことに関し、発言は「一つの中国」原則に対する狂気じみた挑戦の繰り返しで、「台湾独立」の本性がかたくなで変わる