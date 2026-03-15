１１日、ハルビン電機廠制御設備事業部のデジタル化工場で設備を調整する技術者。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン3月15日】中国発電設備大手、ハルビン電気集団傘下のハルビン電機廠（しょう、黒竜江省ハルビン市）はここ数年、デジタル・スマート化転換と産業発展の融合を進め、新技術を研究や生産、供給、販売、サービスの全工程に導入、生産経営や製品設計、品質検査、故障予測、サプライチェーン改善などの