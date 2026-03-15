「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦１０回戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級４位の“神の左の継承者”増田陸（２８）＝帝拳＝が、同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回１分１２秒ＴＫＯで勝利した。元世界５階級制覇王者のドネアに対し一進一退の打ち合いを演じたが、５回にドネアが増田のヒッティングで右目上をカットし出血。７回終了間際には強烈な左ストレートでダウンを奪い、８回にド