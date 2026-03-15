ベネズエラに敗れ、引き揚げる井端監督（手前）ら＝マイアミ（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の井端弘和監督（50）は準々決勝での敗退から一夜明けた15日、自身の進退について「結果が全てなので」と話し、今大会限りで退任する意向を示した。ベネズエラに5―8で逆転負けし、大会2連覇を逃した。井端監督は前回大会を制した栗山英樹監督の後を受け、2023年10月に代表監督に就任。当