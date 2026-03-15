◇オープン戦ロッテ4―5西武（2026年3月15日ZOZOマリン）右前腕の故障で離脱していたロッテの西川史礁が「2番・指名打者」でオープン戦初先発。さっそく2安打1打点をマークし「バッティングは怖くなく、全力で振れる。計画通りに調整も進んでいるので、焦らずやっていく」と順調な回復ぶりを示した。春季キャンプ中の2月11日に右前腕屈筋損傷で離脱。復帰戦のこの日は初回1死で中前打。5回1死二、三塁では同点の左前適