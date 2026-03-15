「ブルーウイングナイトレース」（１５日、西武園）ガールズケイリンは児玉碧衣（３０）＝福岡・１０８期・Ｌ１＝がカマシ先行で１着。４連勝の完全優勝を決めた。児玉が圧巻のレースを披露した。先行態勢に入った柳原真緒（福井）を叩いて先行勝負。地元の太田りゆ（埼玉）に影を踏ませず逃げ切った。「１周は仕掛けようと思った。勝ち上がりで長い距離を踏んでいたから、決勝は勝てたと思う」と完全優勝達成にニッコリ。昨