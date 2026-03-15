NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第10回「信長上洛」では、信長（小栗旬）が天下布武を掲げ京へ上る。それは足利義昭（尾上右近）を将軍として、今一度幕府の威光を世に知らしめるため。しかし、信長にとって天下布武はただの通り道であり、その先の天下一統を見据えていた。 参考：宮粼あおい、『豊臣兄弟！』お市役がピッタリな理由『篤姫』から続く内に秘めた強さ 第10回では足利義昭、そしてその家臣・明智光秀（要