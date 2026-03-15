夫婦は、気が合っているときは「最大の味方」になり得ますが、合わなくなってしまうと「最大の敵」になってしまうこともあります。支え合える夫婦でいられるのには、必ず理由があります。それは何でしょうか？【マンガ】夫婦の寝室を別にしたら「睡眠の質」が改善しただけではなく、うれしい“オマケ”もあった支え合える夫婦の特徴1：フェアでいることを心がけている「支え合える関係が理想的だ」と思っているつもりでも、実際に