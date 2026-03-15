長崎総合科学大学で15日、高校生が企業広報に挑戦する実践型の取り組みが始まりました。 高校生に地元企業への理解を深めてもらおうと始まった「研究プロジェクト」。 長崎総合科学大学と、SNSを活用したリクルートサイトを運営する「KAKKI」の共催で、高校生が「広報担当」として企業の魅力を発信します。 15日は県内の高校2年生29人が参加し、地元企業6社から事業内容や仕事のやりがいなどを聞き取りました。 生徒らは