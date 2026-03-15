M!LKの佐野勇斗さんは3月15日、自身のInstagramを更新。キャップ帽をかぶった横顔とカメラ目線のアップ写真を披露しました。【写真】佐野勇斗、美しすぎる横顔「はああほんとに横顔好きです」佐野さんは「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」と2枚の写真を投稿。ブラウンのキャップ帽をかぶった美しい横顔と、真正面で撮影したカメラ目線のアップ写真を披露しています。この投稿にコメントでは「はああほんとに横顔好