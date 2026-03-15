俳優の椎名桔平(61)が、15日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。サッカーを通じた豪華すぎる交友関係を明かした。椎名は幼少期からサッカーに打ち込み、高校時代には三重県代表で国体に出場した実力の持ち主。元サッカー日本代表のラモス瑠偉氏など、サッカー関係者との親交も深い。ラモス氏とは「もう古い(付き合い)なんです」とし、「もうないんですけど芸能サッカーチームがあって」と