フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルに輝いた坂本花織（シスメックス）が15日、神戸ポートアイランドスポーツセンターで行われた「PIフリースケーティング大会」に出場し、選手権女子の部で143.30点をマークして1位となった。兵庫県スケート連盟に所属する幅広い年代の選手による競技会で、坂本は子供の頃から出場。今回は「引退前に兵庫、神戸の皆さまに姿をお見せし、同じ時間を共有したい」とエン