23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹前監督（64）が15日、テレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演し、準々決勝敗退に終わった今大会の侍ジャパンについてコメントした。連覇を目指したチームは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷翔平の同点ソロが飛び出すなど、一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の3ランな