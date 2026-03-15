「ブルーウイングナイトレース・Ｇ３」（１５日、西武園）阿部将大（２９）＝大分・１１７期・Ｓ１＝が取鳥雄吾（岡山）−小倉竜二（徳島）の３番手を確保して最終３角からまくり勝負で１着。２４年７月の別府以来５回目のＧ３優勝を達成した。流れの見極めが巧みで単騎は強い阿部が、決勝戦でも存在感を示した。先行した中四国勢の３番手を確保すると、最終３角からまくり一蹴。５回目のＧ３優勝を達成した。「単騎は嫌いじ