【モデルプレス＝2026/03/15】乃木坂46が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ◆乃木坂46、総勢16人がランウェイ乃木坂46はライブパフォーマンスに加え、特別ファッションステージを開催。出演したのは総勢16