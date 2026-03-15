「顧客データはクラウドに預けたくないが、AIで整理や営業作業は自動化したい」というニーズを狙ったローカル動作型のAI CRM(顧客管理ツール)「DenchClaw」が登場しました。DenchClawはOpenClawをベースに作られた無料のAI CRMで、自然言語によるデータベース操作やLinkedIn・メールを使った見込み客への連絡の自動化に対応しています。DenchClaw - AI CRM, hosted locally on your Machttps://denchclaw.com/GitHub - DenchHQ/Den