輸入の食品接触用製品に含まれる有毒・有害物質を検査する上海税関の検疫分野に特化した実験室の職員。（記者／呉宇）【新華社上海3月15日】中国上海税関は14日、日本からの輸入品に関する不合格事例3件を公表した。いずれも日本製で調理用トング、プラスチック製食器、ステンレス製保存容器などの消費財が対象となった。上海税関の研究所の分析検査でリスクが判明した。調理用トング1ロットについては、芳香族第一級アミンの