フィギュアスケート女子１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスに挑戦している紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝が１５日、自身のインスタグラムを更新。練習拠点のカナダ・モントリオールでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝と再会したことを報告した。紀平とカップルを組む西山真瑚も含め笑顔の記念撮影の様子や、りくりゅうがビリヤードする