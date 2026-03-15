女子プロレスのスターダムは15日、横浜武道館で「シンデレラトーナメント2026〜優勝決定戦〜」を行った。優勝決定戦はさくらあやを破った羽南が天咲光由を破った吏南との姉妹対決を制し、2年ぶり2度目の制覇を果たした。試合は序盤から吏南が猛攻。なんとかしのぎ、10分すぎ、決死のプランチャを決めると、フェイマサーで追撃。その後もハイドレンジアで追い込まれたが、タップだけはしなかった。必死に耐えて20分すぎ、ロコ