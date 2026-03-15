「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）ＷＢＣ準々決勝で敗退した日本代表に日本ハムから選出されていた伊藤大海、北山亘基両投手が、早ければ１８日にもチームに合流する見通しとなった。球団幹部は「調整中です。火曜日はないけど、その次の日ぐらい」と説明した。２人は伊藤が２７日のソフトバンクとの開幕戦、北山が２８日の同２戦目の先発に内定済み。この日は取材に対応しなかった新庄剛志監督も、