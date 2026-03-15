8年ぶりの復活のバンバン2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、同会場でスズキは電動コンセプトモデル「e-VanVan（以下、eバンバン）」を世界初公開していました。どのようなモデルなのでしょうか。eバンバンは、1970年代に登場した「バンバン」シリーズのDNAを受け継ぎながら、EV技術と遊び心を融合させた一台です。【画像】超カッコイイ！ これ