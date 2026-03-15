投稿者さんは産後間もない体で、イヤイヤ期の2歳児と新生児を育てる日々を送っています。そのなかで、旦那さんから思いがけない言葉を投げられ……。何気ないひと言の裏にある問題と、ママたちのコメントから見えてきたものとは何でしょうか。『旦那が母の前でマウント発言をしていてモヤモヤします。「コイツは子どもが野菜を食べないって言うけれど、俺が作る料理は食べてくれるんですよ」と言われました』上の子が離乳食期はよ