テレ東で毎週日曜夜8時50分から放送中の「家、ついて行ってイイですか？」が、今年4月19日の放送をもってゴールデン進出10周年を迎えることを記念し、番組初となる有観客イベント「家、ついて行ってイイですか？〜口外禁止〜」を5月16日（土）と5月17日（日）に開催することが決定いたしました。本日3月15日（日）の本番組の放送終了後の夜10時から、チケットの先行販売を開始いたします。【動画】「家、ついて行ってイイですか？