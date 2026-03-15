私はエマ（36）。夫のタケオミ（38）と小学生（1年、3年）の子ども2人と暮らしています。現在母が入院中。弟夫婦のタイジュ（33）とユキ（32）さんに私はイライラしていました。弟夫婦が私よりも母にいろいろとしてもらっているのに、いざ母が入院をしたらお見舞いにもあまり来なかったこと。そんな母がかわいそうだと思っていました。でも、いざユキさんと話してみると、ユキさんが母を心配していることやお見舞いに行けない状況