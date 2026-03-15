俳優の小池徹平（40）が15日、東京・日本青年館ホールで16日に開幕する主演ミュージカル「どろんぱ」の通し稽古を公開した。日本から世界へオリジナルミュージカルを発信することを目的にした「MOJOプロジェクト」の第2弾。行方不明の娘を捜して、妖怪が住む森に迷い込んだ夫婦と妖怪たちによる物語。小池は人間に化けた煙の妖怪・烟々羅（えんえんら）を演じる。タイトルにちなみ「どろんしたくなったこと」を問われると「今