横浜ＤｅＮＡ・ヒュンメル（資料写真）横浜ＤｅＮＡのヒュンメルが八回に満塁弾を放った。１点を先制し、なお２死満塁で左打席に立ち、初球の外角寄りの直球をバックスクリーンに運んだ。一塁を回ると右手を突き上げ、ベンチではチームメートと力強くハイタッチ。「みんながつないでくれて、チームとしての喜びになり、素晴らしい瞬間だった」と笑顔を見せた。スイッチヒッターのヒュンメルは、前日（１４日）は右打席で左翼線