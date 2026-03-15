ボートレース尼崎のＧＩ「尼崎市政１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７３周年記念」は１５日、予選２日目が行われた。安河内将（３６＝佐賀）は予選２日目の２走は５、４着。「ターンの入り口はいいけど、回ってからが物足りない」と不満もあり、まだまだ、舟足に上積みは必要だ。「下関での経験が強くさせました」と話す。昨年１２月の下関ＧＩ・７１周年記念で予選トップ通過→準優突破→優勝戦１枠と王道を歩みなが