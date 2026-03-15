卓球のＷＴＴチャンピオンズ重慶（１５日、中国）で頂点に立った張本美和（木下グループ）のパフォーマンスに、王国のメディアも相次いで反応している。女子シングルス準決勝で大藤沙月（ミキハウス）との日本人対決を制した張本は、決勝で中国の次世代エース・蒯曼と対戦。フルゲームの死闘の末、競り勝ってチャンピオンズシリーズでの初優勝を果たした。試合後には「チャンピオンズの決勝が３回目で、優勝することがで