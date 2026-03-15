【モデルプレス＝2026/03/15】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。【写真】人気アイドル、可愛さ全開パフォーマンス◆CUTIE STREET、観客とコール＆レスポンス「かわいいだけじゃだめですか？」でCUTIE STREETが登場すると会場からは割れんばかりの歓声が上がった。「ゆめみるプリマドンナ」では可愛らしさ全開。「