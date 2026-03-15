【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。【写真】紅白出場7人組アイドル、4年目初日の姿◆CANDY TUNE、大トリ務める大トリを務めたCANDY TUNEは鳴り止まない歓声に迎えられ「レペゼンかわいい！」を披露。14日に迎えたデビュー3周年を「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」でファンと祝い、「シャットダウン！」「備えあれば無問題