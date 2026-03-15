ニューヨークシティハーフマラソンは１５日、米国で行われ、今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で総合６位だった駒大の桑田駿介（２年）が日本歴代６位、日本人学生歴代３位の１時間０分１３秒をマークして１０位だった。桑田は昨年１１月の上尾シティハーフマラソンで１時間０分４８秒をマーク。今年の箱根駅伝は２区８位だった。