市販の焼きそばが驚きのおいしさに ささっと作れて手軽で美味しいソースやきそば。そんな"市販のやきそば”が驚くほどおいしく仕上がるポイントをご紹介します。おいしさの秘訣である3つのポイントをしっかりおさえて丁寧に作れば、麺はもちもち、香ばしいかおりが食欲そそる、究極のやきそばが作れますよ。 麺は炒める前にレンチン 1. 具を先に炒める 2. レンチンした麺を焼く 3. 少しの醤油で香りをプラス いつもな