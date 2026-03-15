広島県江田島市で水道管が破損する事故があり、隣接する呉市の一部で断水が続くなど、5900世帯に影響が出ています。水道管が破損したのは広島県江田島市の小用港付近の市道です。管理する県水道広域連合企業団によると、14日午前、水道管から水が漏れ出し、道路が陥没しました。隣接する呉市に水を送る「送水管」で、およそ2メートルの亀裂が確認されたということです。この事故の影響で呉市は15日、音戸・倉橋地区で断水を行い、5