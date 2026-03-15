お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、まさかの勘違いエピソードを明かす場面があった。以前あった仕事で、マネジャーから「今日は小沢と一緒だから」と言われ、てっきり「スピードワゴン」小沢一敬だと思い込んでしまったという有吉。すると「ロケバスの中で余裕かまして、カーッて寝てたら“なに寝てんだよ!”って言わ