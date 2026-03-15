日本最大級のファッションイベント『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』が14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催され、俳優の杉浦太陽さん（45）、タレントの辻希美さん（38）、長女の希空さん（18）が親子でランウェイに登場しました。そろってピンクの衣装で登場した3人。ランウェイの感想について辻さんは「（3人での）共演自体が初めてなのですごく緊張しました」とコメントしました。ま