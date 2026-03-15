◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）元日本ハムの杉谷拳士氏（35）が、米国マイアミで行われたWBC準々決勝を観戦後、YouTube「熱スギヤch」を生配信。魂のプレーに感情を揺さぶられた侍ジャパンの選手名を明かした。杉谷氏は「鈴木誠也という選手ね。彼の1プレー1プレーに感情が揺れ動くというか…」と切り出した。初回、ベネズエラに先制された直後、日本は大