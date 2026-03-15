思い切って食事に誘ってみた結果、なんと付き合えることに！しかし付き合っているうちに、彼の好みのタイプが自分とかけ離れていたことが発覚。彼の好みに染まりたいと考えるようになっていき…!?【まんが】洗脳する男(ウーマンエキサイト編集部)