「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦１０回戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が、同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回１分１２秒ＴＫＯで勝利した。試合後の会見では、ドネアの反撃を受けた６回に舌を出した場面について言及。「相手を挑発するかっていうよりかは、“効いていないよ”っていう感じです」と意図を説明した。元世界５階級制覇王者のドネアに対